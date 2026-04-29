Artvin'de tünelde iki kamyonet çarpıştı

Artvin - Erzurum yolunun 7. kilometresindeki tünelde, iki kamyonet çarpıştı.

Şerit ihlali kazaya neden oldu...

Yusufeli istikametinden Artvin yönüne seyreden Mehmet Ş. idaresindeki Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, tünel içinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Mehmet Ş. ve Ali Fuat Beyaz ile araçlarda bulunan Orhan Bıyıklı, Şenol Aydemir, Murat Özmen, Doğan Ülker ve Seçkin Özay yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın tünel içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, sürücü karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.