Hakkari-Yüksekova kara yolunda 'yarık' tehlikesi

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Bağışlı köyü mevkiinde çökme yaşandı.

Özellikle ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu bölgede, asfaltın belirli kesimlerinde meydana gelen derin yarıklar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN CİDDİ TEHLİKE"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Bağışlı yolunun mevcut hali, sürücülerimiz ve vatandaşlarımız için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Yolda meydana gelen çökme ve yarılmalar her geçen gün büyürken, can güvenliği açıkça riske atılmaktadır.

Bir facia yaşanmadan önce yetkililerin acilen harekete geçerek gerekli onarım çalışmalarını başlatması şarttır." dedi.