Drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan magandaya 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Ataşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Üniversitesi önünde 34 RSG 50 plakalı otomobille drift yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Sürücü C.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

6 BİN 700 LİRA CEZA

Sürücü C.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi uyarınca 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca C.T.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ataşehir'de drift yapan sürücüye para cezası