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    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti

    TEM’de seyir halinde bir otomobil şoförü, trafikte makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Söz konusu sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücünün önünü de kesti.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:29
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    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti

    İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan beyaz renkli otomobilin sürücüsü, dün saat 15.00 sıralarında makas atarak ilerledi.

    Otomobil sürücüsü, önünde giden başka otomobil sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi.

    DİREKSİYONU ÖNÜNE KIRDI

    Tartışma sonrasında makas atan sürücü, direksiyonu bir anda tartıştığı sürücünün önüne kırdı.

    Trafiği tehlikeye sokan sürücü, çalınan kornalara aldırış etmedi.

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar, trafikte seyir halinde olan başka otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti VİDEO

    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti #1

    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti #2

    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti #3

    Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti #4

    Yaşanan olay sonrası trafiği tehlikeye sokan sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.

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