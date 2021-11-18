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Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti

Ataşehir’de kazaya davet: TEM’de makas attı, yol kesti

TEM’de seyir halinde bir otomobil şoförü, trafikte makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Söz konusu sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücünün önünü de kesti.