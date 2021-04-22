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    Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın

    Korona tedbirlerine aldırış etmeyerek kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira ceza kesilirken, polise yaptıkları savunmaları ise dikkat çekti.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:19
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    Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın

    Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Şebnem Sokak üzerinde bulunan marangozhanenin kurmarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine baskın için harekete geçti.

    Baskın üzerine polisleri karşısında gören kişiler, büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalıştı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken mekanda 8 kişiyle karşılaştı.

    "DOST MECLİSİYİZ, İFTAR YAPIYORDUK"

    Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler kendilerini, "İftar yemeği yedik, oturuyorduk sigara içtik. Oyun oynamıyorduk.” sözleriyle savundu.

    Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için kendisinin yoldan geçerken uğradığını belirterek, "Matkap almaya gelmiştim. Hepimiz dost meclisiyiz burada.” dedi.

    Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın VİDEO

    "YARIN SEN DE GEL"

    Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Polis ekiplerini mekanda iftar açtıklarını ikna etmek isteyen kişi, "Burada hepimiz arkadaşız. Sen de gel yarın buradaki iftarı görürsün.” ifadelerini kullandı.

    Ataşehir de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın #1

    25 BİN TL CEZA

    Bunun üzerine mekanda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 8 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 25 bin 440 TL para cezası uyguladı.

    Ötey andan kumarhaneye çevrilen marangozhanenin ruhsatının olmadığı öğrenilirken, iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Ataşehir de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın #2

    Ataşehir de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın #3

    Ataşehir de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın #4

    Ataşehir de kumarhaneye çevrilen marangoza baskın #5

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