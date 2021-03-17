Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir sürücü, 34 BLL 62 plakalı lüks aracıyla trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde drift atarak ilerlediği ve diğer araç sürücülerinin de canını tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Konuya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyip yaptıkları araştırmalar soncunda araç sürücüsü olduğunu tespit ettikleri M.B.K.’yı yakalayarak, gözaltına alındı.

8 BİN 353 LİRA CEZA YEDİ

Yakalanan M.B.K., hakkında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

60 gün süreyle geçici olarak ehliyetine el konulan M.B.K.’ya Karayolları Trafik Kanunları çerçevesinde drift yapmak, abart egzoz kullanmak ve ehliyetini yanında bulundurmamak suçlarından toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası kesildi.

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi İZLE