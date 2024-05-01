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Vincenzo Montella, UEFA Pro Lisans Programı'na katıldı

Vincenzo Montella, UEFA Pro Lisans Programı'na katıldı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.