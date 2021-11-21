Ataşehir'deki düğün kavgasına polis müdahale etti

Düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavga, polisin uyarı ateşi üzerine son buldu.

İstanbul Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİS DEFALARCA HAVAYA ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Gruptakilerin zorluk çıkarması üzerine polis birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı.

YARALANMA OLMADI

Kavgada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.









