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    Ataşehir'deki düğün kavgasına polis müdahale etti

    Düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavga, polisin uyarı ateşi üzerine son buldu.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 09:34
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    Ataşehir'deki düğün kavgasına polis müdahale etti

    İstanbul Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    POLİS DEFALARCA HAVAYA ATEŞ ETTİ

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Gruptakilerin zorluk çıkarması üzerine polis birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı.

    YARALANMA OLMADI

    Kavgada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Ataşehir deki düğün kavgasına polis müdahale etti #1

    Ataşehir deki düğün kavgasına polis müdahale etti #2

    Ataşehir deki düğün kavgasına polis müdahale etti #3

    Ataşehir deki düğün kavgasına polis müdahale etti #4

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