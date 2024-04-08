Avcılar'da araçla önü kesilen taksiye silahlı saldırı Avcılar'da ticari takside bulunan kişinin önünü kestikleri araca kurşun yağdırıp kaçarken, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde Omar Şhabi isimli kişi, ticari taksiyle yolculuk yapıyordu. Bu sırada Şhabi'nin husumetlileri olan Ümit T. ve Ramazan T.'nin içinde bulunduğu bir araç, taksinin önünü kesti.

Camdan sarkıp defalarca ateş etti

Aracın camına oturarak taksiye doğru üst üste ateş açan saldırgan, oradan atlayarak koşmaya başladı. Saldırıyı fark eden şoför geri geri giderken, saldırgan ise Şhabi'ye silahla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı.

Kendisini polis aracının önüne attı

Taksiden inen Şhabi, kendisini polis aracının önüne attı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, ticari takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi

Öte yandan saldırı anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksinin önünün başka bir araç tarafından kesildiği, aracın camına oturan kişinin üst üste ateş açtığı ardından taksiye doğru koştuğu, ardından silahlı saldırıya devam ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)