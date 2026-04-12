İsrail basını: Ordu, Lübnan'a yönelik saldırıları azaltma talimatı aldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli güvenlik yetkilisi, 14 Nisan Salı günü Tel Aviv ile Beyrut arasında Washington'da gerçekleştirilecek görüşmeleri hatırlattı.

'LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILAR AZALTILACAK' İDDİASI

Tarafların doğrudan yapacağı görüşmeler öncesinde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığını iddia eden yetkili, bunun "taraflar arasında güveni inşa etme adımı" olarak atıldığını öne sürdü.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sıralarında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.