Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürerken, yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

ÜNLÜLERİN UĞRAK MEKANINA BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta Lucca adlı eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı.

İşletme sahibi Cem Mirap ise gözaltına alındı. Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA

Ayrıca sosyal medya fenomeni Samet Liçina, Elif Karaarslan, Mika Slowana, Özlem Parlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İNANOĞLU VE ADRIAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında oldukları öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin tamamı şu şekilde:

Samet Demirok



Özlem Parlu



Oğuz Sarıpınar



Elif Karaarslan



Ali Yaşar Koz



Cansel Ayanoğlu



Aleyna Bozok



Büşranur Çakır



Özgür Gökçe



Fikret Aydoğdu



Lena Ahsen Alkan



İrem Şişman



Mustafa Eyüp Çelik



Mustafa Aksakallı



Cem Mirap



Gizem Melisa Alagöz



Deniz Metin Yüksel