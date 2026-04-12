Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’teki Lucca adlı mekana baskın yapıldı. İşletme sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Samet Liçina, Elif Karaarslan, Mika Slowana ve Özlem Parlu da gözaltına alınırken İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürerken, yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.
ÜNLÜLERİN UĞRAK MEKANINA BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta Lucca adlı eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı.
İşletme sahibi Cem Mirap ise gözaltına alındı. Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.
K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA
Ayrıca sosyal medya fenomeni Samet Liçina, Elif Karaarslan, Mika Slowana, Özlem Parlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
İNANOĞLU VE ADRIAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında oldukları öğrenildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin tamamı şu şekilde:
Samet Demirok
Özlem Parlu
Oğuz Sarıpınar
Elif Karaarslan
Ali Yaşar Koz
Cansel Ayanoğlu
Aleyna Bozok
Büşranur Çakır
Özgür Gökçe
Fikret Aydoğdu
Lena Ahsen Alkan
İrem Şişman
Mustafa Eyüp Çelik
Mustafa Aksakallı
Cem Mirap
Gizem Melisa Alagöz
Deniz Metin Yüksel