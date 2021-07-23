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    Avcılar’da çocuğa çarpan alkollü sürücüye dayak

    Sahilde alkollü olduğu iddia edilen sürücü çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları ve çevredekiler, durdukları sürücüyü tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 10:34
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    Avcılar’da çocuğa çarpan alkollü sürücüye dayak

    İstanbul’un Avcılar ilçesi sahilinde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, çocuğa çarptı.

    Çocuğun yakınları durdurdukları sürücüyü darbetti.

    Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kavga anlarına çevredeki diğer çocuklar da tanık oldu.

    POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirdi.

    Sürücü gözaltına alınırken, yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde sürücünün araç içerisinde vatandaşlar tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

    Avcılar’da çocuğa çarpan alkollü sürücüye dayak ViDEO

    Avcılar’da çocuğa çarpan alkollü sürücüye dayak #1

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