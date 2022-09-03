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Avcılar'da, direksiyon kursu öğretmenine saldırı
Eğitim sırasında kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından direksiyon sınav alanındaki öğretmenler saldırıya uğradı. Saldırı nedeni bilinmezken, olay anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 03.09.2022 - 11:17
İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'nde, dün 17.00 sıralarında, kimliği belirsiz şahıslar direksiyon sınav alanında eğitim veren öğretmenlere eğitim sırasında bilinmeyen bir sebeple saldırıda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İHA’nın haberine göre; saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay anları kamerada
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahısların sınav alanında eğitim vermekte olan direksiyon öğretmenlerine bağırarak araçlardan çıkarmaya çalıştığı görüldü
Avcılar'da, direksiyon kursu öğretmenine saldırı VİDEO