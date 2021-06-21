Avcılar’da İSKİ’nin çalışma yaptığı yol, 4’üncü kez çöktü

Avcılar’da İSKİ’nin çalışma yaptığı yol, 4’üncü kez çöktü

Yapılan altyapı çalışmalarının ardından aynı yolda 4 kez çökme meydana geldi. Yaşanan olay mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Karınca Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yol, 20 gün içerisinde 4 kez çöktü.

İlk çökme 31 Mayıs tarihinde gerçekleşirken, 3'ü geçen hafta meydana geldi.

Sürücüler, çökmeler nedeni ile zor anlar yaşadı.

Bir otomobil, bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir kamyonetin lastikleri çukura gömüldü.

Yaşanan kazalar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

TRAFİĞE KAPATILDI

Araçlar, çekme halatları ile kurtarıldı.

Üzeri kapatılmayan borudan su akmaya başladı.

Caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

İhbarlara rağmen sorunun bir çözüme kavuşturulmaması nedeni ile vatandaşlar tepki gösterdi.

Avcılar’da İSKİ’nin çalışma yaptığı yol, 4’üncü kez çöktü VİDEO



“SONRA SUSUZLUK DİYORLAR”

Yoldaki çökmelerden ve çıkan tozdan şikayet eden mahalle sakinlerinden Necdet Gezer, “İSKİ'nin kendi kazısı, ilgisizlik var. Belediyenin gevşek davranması var. Sabah bir komşumuzun arabası çukura düştü. Trafik polisleriyle çektik.

Su akıyor. Müdahale etmiyorlar, sonra susuzluk diyorlar. Bir an önce hızlandırmaları gerek. İSKİ gördüğü halde müdahale etmiyor.” ifadelerini kullandı.