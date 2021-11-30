Fırtınada uçan çatı, sokağa savruldu. Kaldırımda yürüyen bir kadın, çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

Tahtakale Anıt Sokak'ta üç katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınanın etkisi ile havalanarak yola savruldu.

ÇATI, KADININ GEÇTİĞİ YERE DÜŞTÜ

Bu sırada bir işyerine giren bir kadın içeriye bir adım attıktan hemen sonra çatının büyük parçaları geçtiği yere düştü.

Kadın, olası bir kazadan saniyeler ile kurtuldu. Bunun yanı sıra aynı mahalledeki diğer çatı uçmaları da cep telefonları ile kaydedildi.

Avcılar’da kadın, çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO



BAŞAKŞEHİR'DE ÇATI UÇTU

Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle'de bir binanın çatısı da büyük gürültü ile havalanarak savruldu.

Çevrede büyük korku yaratan, cep telefonu ile görüntülenen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.