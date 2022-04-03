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    Avcılar'da kardeşini silahla bacağından vurdu

    Yengesine kötü davranmakla suçlayan Metiner Gündoğdu, kardeşi Soner Gündoğdu'yu silahla bacağından yaraladı. Saldırgan ise ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 10:09
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    Avcılar'da kardeşini silahla bacağından vurdu

    İstanbul Avcılar'da bulunan Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi yakınlarındaki arsada meydana gelen olayda, Metiner Gündoğdu, yengesine kötü davranmakla suçladığı kardeşi Soner Gündoğdu ile sokakta konuşmaya başladı.

    KARDEŞİNİ BACAĞINDAN YARALADI

    İki kardeş arasındaki tartışmada Metiner Gündoğdu, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Soner Gündoğdu, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tabanca ile ateş eden Metiner Gündoğdu'nun bulunduğu yere gitti.

    GÖZALTINA ALINDI

    "Teslim ol" çağrısı üzerine ellerini havaya kaldırarak tabancasını atan şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve boş şarjörüne el konuldu.

    Avcılar'da kardeşini silahla bacağından vurdu ViDEO

    "YENGEME KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN VURDUĞUM" DEDİ

    Avcılar Merkez Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ilk ifadesinde tabanca ile ateş ederek yaraladığı kardeşinin eşine kötü davrandığını, defalarca uyarılarına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü, buna sinirlenerek ateş ettiğini söylediği belirtildi.Vurulan Soner Gündoğdu'nun eşinin de bilgisine başvurulduğu belirtildi.

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