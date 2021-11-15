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    Avcılar'da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu

    Sokak ortasına araba bırakma meselesi nedeniyle sürücüyle kavga eden yaya, elindeki tencere kapağıyla sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:21
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    Avcılar'da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu

    İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde aracın park edildiği yer nedeniyle kavga çıktı.

    Pazara giden bir adam ile sürücü arasında, arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    TENCERE KAPAĞIYLA VURDU

    Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu.

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    Avcılar'da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu ViDEO

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Öte yandan yaşanan kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.

    Avcılar da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu #1

    Avcılar da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu #2

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