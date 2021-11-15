Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu

Avcılar'da kavga eden yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu

Sokak ortasına araba bırakma meselesi nedeniyle sürücüyle kavga eden yaya, elindeki tencere kapağıyla sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.