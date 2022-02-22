Avcılar'da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi.

PASPAS VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü.

Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

























