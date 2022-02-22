Euro
15.52
0.30%
Dolar
13.73
0.52%
Altın
842.53
0.63%
Borsa
1992
-2.27%
Bitcoin
512.630
-5.17%
BTXN Coin
37.90
-3.31%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Avcılar'da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi.

    PASPAS VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

    İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

    PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü.

    Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #1

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #2

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #3

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #4

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #5

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #6

    Avcılar da komşularının su sayaçlarını ateşe verdi #7


    İlginizi Çekebilir

    Düzce'de sevgilisi tarafından katledilen kadın toprağa verildi
    3. Sayfa

    Düzce'de sevgilisi tarafından katledilen kadın toprağa verildi

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de
    Gündem

    TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

    Görüş Bildir