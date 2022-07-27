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    Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı

    İstanbul Avcılar'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.07.2022 - 23:48
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 00:19
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    Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti.

    Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi.

    Mahalle sakinleri linç etmek istedi

    Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

    Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sıkı güvenlik önlemleri arasında götürüldü.

    Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı VİDEO

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #1

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #2

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #3

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #4

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #5

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #6

    Avcılar da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı #7


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