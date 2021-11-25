Evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı, 45 gündür kızını öldürenlerin ortaya çıkarılmasını beklediğini belirterek, “Şu an yaşamak benim için ödül değil” dedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Haramidere Kavşağı'nda, geçen ay saat 03.00 sıralarında, Nurettin Yıldız'a otomobil yanmaya başlarken görüldü.

Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürse de otomobil sahibi bulunmadı. Araçta kan izlerine rastlandı.

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Avcılar’da öldürülen Esra Yıldız’ın annesi: Yaşamak benim için ödül değil ViDEO

EŞİNİN DE CESEDİ BULUNDU

Aranan Nurettin Yıldız’ın başına ateş edilmiş cesedi, birkaç gün sonra otomobilinin bulunduğu yere yakın bir alanda tesadüfen bulundu.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Eşi ile Taksim'de otel işleten Avcılar'da özel anaokulu bulunan Esra Yıldız için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemen Dallı, kızının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine gösterilmediğini söyledi.

Dallı, kadınların taşıdığı tabutun arkasından yaklaşık 500 metre yürümüştü.

“İYİ HALİNE BAKILMAKSIZIN EN AĞIR CEZA VERİLSİN”

Anne Yasemen Dallı, kızı ve damadının 45 gün önce öldürüldüğünü, hala katillerin bulunamadığını belirtirken, bu duruma gözyaşı dökerek tepki gösterdi.

Anne Dallı, tepkisini şu ifadeler ile dile getirdi:

“Hala neden ve niçinlerle yaşıyoruz. 45 gündür ocağımıza ateş düştü. Ben yavrumu kaybetmenin acısıyla hergün bu acıyı daha şiddetle yaşıyorum. Lütfen kadına, kızlarımıza şiddete hayır diyelim. Her gün bir yavrumuz, evladımız faili meçhul olarak gidiyor. Lütfen katilleri bulunsun ve kıyafetine, şeyine bakılmaksızın, iyi haline bakılmaksızın en ağır ceza verilsin. Bu sonuçlanmadığı takdirde gerekirse Ankara'ya gideceğim. Ölümüne de olsa bu yola çıkacağım.





“45 GÜNDÜR YAŞAMIYORUZ”

Şu an yaşamak ödül değil. Bunu savcıma da söyledim; şu an bana bir zarar verilirse bu bana bir ödül olur. Çünkü ben yaşamak istemiyorum. Yaşamıyoruz zaten.

“KIZIMIN EVİNİN ETRAFINDA ONU GÖRECEKMİŞİM GİBİ GEZİYORUM”

45 gündür gerçekten yaşamıyoruz. Ben kızımın evinin etrafında onu görecekmişim gibi geziyorum. Hala evi açılamadı. Onun son giydiği giysisini öpüp koklayamadım. Kadınlar, anamız, bacımız, kızlarımız onlar öldürülmesin. Şiddete hayır hayır, hayır. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Erkeklerimizden bizim yanımızda olmalarını istiyorum. Geride bıraktıklarını görsünler."

“BÖYLE BİR ŞİDDET OLMAZ”

Anne Dallı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu'nun sürdürdüğü çifte cinayet dosyası ile ilgili gizlilik kararı bulunduğunu ifade ederken, "Bize bir şey söylenmiyor. Cinayetlerin nedeni ile ilgili acabalar bizi öldürüyor, bitiriyor. Benim evladım nasıl böyle bir şiddete kurban gitti. Böyle bir şiddetin sebebi neydi gerçekten anlayamıyorum anlamak da istemiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir şiddet olamaz. Benim çiçeğimi soldurdular. Gül gibi yavrumu toprağa koydum." diye ekledi.