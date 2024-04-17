Avcılar'da sürekli mührü sökülen otele operasyon İstanbul Avcılar'da polisin 1 yıl içerisinde 6 kez mühürlediği, her defasında mührü sökülen otelde savcılıktan alınan izinle yapılan aramada, iki kişide kuru sıkı tabanca ve sahte dolar ele geçirildi. İki kişinin gözaltına alındığı otel, yeniden mühürlendi.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Avcılar Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız olduğu ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlar nedeniyle mühürlenen otelin yasaya aykırı şekilde mührü sökülerek yeniden açıldığını tespit etti.

Birçok kez mührü söküp açtılar

Daha önce birçok kez mühürlendiği ve mührünün söküldüğü belirlenen otelde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle arama yaptı. Aramada, A.E. isimli kişinin üzerinde sahte dolar bulundu. Bu kişinin, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde sahte para olayı ile ilgili firari şüpheli olduğu anlaşıldı. Aynı otelde bulunan Y.T.'nin üzerinde ise kurusıkı tabanca bulunurken, otelde görevli M.K., iş yeri ile ilgili istenen evrakların hiçbirini gösteremedi. Otel yeniden mühürlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli, Avcılar'daki Firuzköy ve Esenyurt'taki polis merkezlerine teslim edildi.

Daha önce 2 operasyon daha yapıldı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 28 Ekim 2023 tarihinde aynı otele operasyon düzenlemiş ve bu operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.K. ile suç ortağı T.G.'yi bağladıkları çarşafla otelden kaçmak isterken yakalamıştı. Aynı operasyonda uyuşturucu suçundan 6 yıl 3 hapis cezası kesinleştiği için aranan T.G.'de yakalanırken, şüphelilerle birlikte 50 gram eroin, 19 bin lira para, satışa hazır bonzai ve hassas terazi de ele geçirilmişti. Ardından otel tekrar mühürlenmişti.

Mührü yasal olmayan biçimde sökülen ve faaliyete geçirilen otele, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla sürdürülen soruşturma kapsamında 24 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda M.A. adlı kadın ile B.G. yakalanmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)