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    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada

    İki sürücü arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, kavga ettiği şahsı sopayla kovaladı. Olay anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:50
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    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi’nde, Firuzköy Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Sözlü tartışmaya araçta bulunan diğer şahısların da katılması ile olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

    GENCİ DARBETTİ

    Sürücülerden biri, bagajındaki sopayı alarak tartıştığı kişilerin üzerine koşmaya başladı.

    Bu sırada başka bir saldırgan, bir genci önce darbetti ardından araca geri bindirdi.

    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada #1

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Kavga, çevredeki vatandaşların müdahil olması ile son buldu.

    Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada 

    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada #2

    Avcılar’da sürücüler arasındaki yol kavgası kamerada #3

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