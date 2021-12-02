Bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesi el arabasıyla çalındı. Kaçarken panik yapan kişi, çamaşır makinesini yola düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir otele çekçek adlı el arabasıyla giden şahıs, katı atık toplayıcısı gibi davrandı.

Elindeki çekçekle çöp konteynerine giden kişi, otelin girişinde bırakılan çamaşır makinesini görünce oyalanmaya başladı.

Dikkat çekmemek için yoldan geçen bir kişiden sigara isteyen şüpheli, birkaç tur attıktan sonra otelin girişinde bulunan bir gün önce tamirden getirilen çamaşır makinesini çalmak için içeri girdi.

EL ARABASINI YÜKLEYİP UZAKLAŞTI

Yaklaşık 1 dakika içerisinde çamaşır makinesini el arabasına koyarak dışarı çıkan şüpheli yolun ortasında çaldığı çamaşır makinesini düşürdü. Yine çevreyi kontrol ederek makineyi el arabasına tekrar yükleyen şüpheli kısa sürede uzaklaştı.

Avcılar'daki hırsız, panik yapınca çaldığı çamaşır makinesini düşürdü ViDEO

GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Otel sahibi İsmail Karaca çamaşır makinesinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığın tüm görüntülerine sosyal medya hesabından paylaştı. Birkaç gün sonra bir kişi hırsızın adresini verdi.

"MAKİNENİN MADDİ DEĞERİNDE DEĞİLİM"

Karaca da bu bilgileri ve güvenlik kamerası kaydını polise verdi. Karaca, "Makinenin maddi değerinde değilim. Benim amacım bu tip kişilerin yakalanarak, sokakta rahatça dolaşıp hırsızlık yapamaması" dedi. Polisin araştırma ve soruşturması devam ediyor.

















