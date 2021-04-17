Aydın'da 16 yaşındaki Efe'den haber alınamıyor

'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakıp ortadan kaybolan Efe İ.K., kayıp ihbarı üzerine aranmaya başladı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı.

Notu gören anne Fatma K., oğlunu sokak sokak aradı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Oğlunu bulamayan anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Efe İ.K.'nın kaybolmasına çok üzülen anne Fatma K., oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.