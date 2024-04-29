Diyarbakır'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi.
Bağlar ilçesinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.
7 yaralı
Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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