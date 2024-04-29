Diyarbakır'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 7 yaralı
İHA

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi.

Bağlar ilçesinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

7 yaralı

Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.

İnceleme başlatıldı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)