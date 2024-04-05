Aydın'da 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı: Hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Aydın'da meydana gelen yangın can aldı...

Nazilli ilçesinde bu sabah saatlerinde, mahalledeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kontrol altına alındı

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Yangında evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un, babası hastanede olduğu ve annesinin de babasına refakat ettiği için babaannesine bırakıldığı öğrenildi.

Babasının kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Kanser hastası olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören baba S.O. ile anne S.O.’nun acı haberle yıkıldı.

Evdeki yangının, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen babaannenin hayvanlara bakmak için evden çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Oğuz'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)