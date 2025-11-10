Aydın'da alkollü yakalanıp, hakaret eden sürücü tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili tespit edip 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil, ekipler tarafından Girne Bulvarı'nda durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Hakan Ünal'ın 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi.

ALKOLLÜ ÇİFT, CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Hakan Ünal ile kendisi gibi alkollü olan eşi, cezadan kurtulmaya çalıştı.

Sürücü Ünal, bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu.

Alkollü sürücü Ünal, gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

PARA CEZASI KESİLDİ; EHLİYETİNE EL KONULDU

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

HAKARETLER VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerden Hakan Ünal'ın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Hakan Ünal, polisteki işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.