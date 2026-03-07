Donald Trump, bugün İran'ın çok sert bir şekilde vurulacağını söyledi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

İlk dalga saldırılarda İran’ın siyasi ve askeri lider kadrosunun vurulduğu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran ise saldırılara balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.

Tel Aviv başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri ve ABD üslerinin hedef alındığı, birçok noktada hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, açıklamasında İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

İRAN'IN KÖRFEZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın özür dilediği açıklamayı değerlendiren Trump, "İran, ağır bir yenilgi alırken Orta Doğu’daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş açmayacağına dair söz verdi.

Bu söz yalnızca ABD ve İsrail’in amansız saldırıları nedeniyle verildi." dedi.

"BUGÜN ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Operasyonların devam edeceğini ifade eden Trump, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak. İran’ın kötü davranışları nedeniyle, bugüne kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları da artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali kapsamında ciddi biçimde değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

"BU YENİLGİYE UĞRAMALARI ANLAMINA GELİYOR"

Bir kez daha İran'ın kaybettiğini öne süren ABD Başkanı "İran’ın amacı Orta Doğu’yu ele geçirmek ve yönetmekti.

Ancak bu, İran’ın binlerce yıl içinde ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğraması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"İRAN ARTIK ORTA DOĞU'NUN KAYBEDENİ"

Bölgede yeni dengelerin oluştuğunu vurgulayan Trump, "Bana 'Teşekkür ederiz Başkan Trump” dediler. Ben de “Rica ederim!' dedim. İran artık Orta Doğu’nun “zorbası” değil.

Artık 'Orta Doğu'nun kaybedeni' konumunda ve teslim olana ya da daha muhtemel olan şekilde tamamen çökene kadar uzun yıllar bu durumda kalacak." şeklinde konuştu.