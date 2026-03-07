İçişleri Bakanlığı'ndan APP plaka kullanıcılarına geçiş süreci: 1 Nisan'a kadar ceza yok

Ülke genelinde birçok sürücü, özellikle ikinci el araç alırken plakanın standart dışı olduğunun farkında olmadan ceza yedi.

Plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluştu; sürücüler APP plakalarını değiştirmek için acele etti.

REHBERLİK SÜRECİ BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, 'APP' olarak da bilinen standart dışı plaka, denetimleri için önemli bir geçiş dönemi uygulaması başlatıldı.

1 Nisan 2026 tarihine kadar bu denetimler sadece rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacak, hiçbir sürücüye ceza kesilmeyecek.

CEZALAR 1 NİSAN'DA KESİLMEYE BAŞLANACAK

Trafik ekipleri bu süre zarfında standart dışı plaka kullanan araç sahiplerini durdurarak durumu açıklayacak, plaka değişikliği için gerekli yönlendirmeleri yapacak ve yasal standartlara uyum sağlamaları konusunda uyaracak.

Ceza uygulaması ise ancak 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.

APP PLAKA NEDİR?

Bu plakalar, resmi standartlardan farklı olarak daha kalın, büyük, kabartmalı veya farklı fontlarla üretilen, genellikle estetik kaygılarla tercih edilen plakaları ifade ediyor.

Türkiye'de araç plakaları, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği ölçü, yazı tipi, aralık, mühür ve karekod standartlarına tam olarak uymak zorunda.

Bu standartların dışına çıkan plakalar 'standart dışı' kabul ediliyor ve yasal değil.

CEZALAR VE DENETİM ARTIŞI

2026'nın ilk aylarında standart dışı plaka denetimleri yoğunlaştı ve ilk uygulamalarda ağır cezalar kesilmeye başlandı.

İlk yakalanmada yaklaşık 140 bin TL idari para cezası, aynı yıl içinde tekrarında 280 bin TL'ye varan ceza, araç trafikten men edilebiliyor, bazı durumlarda resmi belgede sahtecilik kapsamında 2-5 yıl hapis cezası riski bile gündeme geldi.

1 NİSAN'A KADAR CEZA MUAFİYETİ

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla getirilen yeni uygulama, sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve toplu uyum sağlanması amacıyla bir 'rehberlik dönemi' tanımlıyor.

Bu süre içinde, denetimler devam edecek ancak ceza uygulanmayacak ve sürücülere plaka değişikliği süreci anlatılacak.

Amaç, kargaşayı önlemek ve milyonlarca araç sahibini bilgilendirerek 1 Nisan'dan sonra tam uyumu sağlamak olacak.