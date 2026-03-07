Ülke genelinde APP plaka paniği: Ceza korkusuyla kuyruklar oluştu

Yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle standart dışı 'APP' plakalar ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Araç sahipleri, 140 bin lira para cezası, 30 gün ehliyet geri alma ve araç trafikten men edilme riskinden kaçınmak için plaka basım atölyelerine akın etti.

Birçok ilde uzun kuyruklar oluştu; işlemlerin yoğunluktan dolayı günlere yayıldığı belirtiliyor.

STANDARTIN DIŞINDAKİ PLAKALAR HUKUKEN GEÇERSİZ SAYILIYOR

APP plakalar (Avrupa Press Plaka), standart font ve ölçülerin dışında, daha kalın ve estetik karakterlerle basılan, ancak resmi mühür ve güvenlik unsurları taşımayan yetkisiz üretim plakalar olarak tanımlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bu plakalar hukuken geçersiz sayılıyor ve kullanımında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri devreye giriyor.

İLK İHLALDE 140 LİRA CEZA ÖDENİYOR

İlk ihlalde 140 bin TL idari para cezası, sürücü belgesine 30 gün el koyma ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Aynı yıl içinde tekrarında ceza 280 bin TL’ye çıkıyor, ehliyet 60 gün alınabiliyor ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2-5 yıl hapis riski bulunuyor.

SAATLERCE SIRADA BEKLİYORLAR

Ankara'daki plaka basım atölyelerinde sürücüler saatlerce sıra bekliyor.

Efkan Seyyar, "Plakanın daha kalın ve okunaklı olması trafiği tehlikeye atmıyor, estetik için yapılıyor ama yasaklanması mantıksız" derken, Ayhan Özdemir Ramazan'da oruçlu halde beklemenin 'zulüm gibi' geldiğini söyledi.

Arif Doğan ise "Devlet ne kural koyduysa uymak zorundayız" diyerek kurala riayet vurgusu yaptı.

Konya'da da benzer manzaralar yaşanıyor.

Konya Şoförler Odası plaka basım noktasında vatandaşlar APP plakadan kurtulmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"DURUMU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Trabzon'da da sürücüler, plakalarını değiştirmek için plaka basım atölyelerine akın etti.

Burada APP plakalarla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Adem Uludüz, "APP plakadan dolayı burada bulunuyoruz. APP plakalarıyla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendim. Trafik kurallarındaki ve trafik kanunundaki standartlara uygun olmadığından dolayı 140 bin TL’ye kadar para cezası var." diye konuştu.

Birçok ilde aynı yoğunluk rapor edilirken; sürücüler "Ceza çok yüksek, ödemek imkansız" diyerek değişime koştuklarını ifade ediyor.

CEZA KORKUSUYLA SÜRÜCÜLER ALARMA GEÇTİ

Yetkililer, düzenlemenin yeni olmadığını, 2016'dan beri benzer kuralların uygulandığını ancak son dönemde denetimlerin arttığını belirtiyor.

Araç sahiplerine notere gidip plaka basım talep belgesi alarak resmi değişim yapmaları tavsiye ediliyor.

Yoğunluk nedeniyle işlemler uzarken, ceza korkusu ülke genelinde sürücüleri harekete geçirdi.