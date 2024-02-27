Aydın'da apartmanın 4. katından düşen kadın öldü

İHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde Ülkü Solak (46) isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan yere düştü.
Solak'ın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Solak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış