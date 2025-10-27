Aydın'da balkonda düştüğü sanıldı: Fenalaştığı ortaya çıktı

- Efeler ilçesinde bir genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, ancak ilaç kullanımı nedeniyle fenalaştığı anlaşıldı.
- Sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç kıza müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evin bahçe kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören ve sesleri duyan vatandaşlar, genç kızın balkondan düştüğünü sanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZIN FENALAŞTIĞI BELİRLENDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaparken, genç kızın kullandığı ilaç yüzünden fenalaştığı öğrenildi.
İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.