Aydın'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.
Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Elektrik direğine vurdu
Otomobil bu etki ile yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Sürücü öldü, arkadaşları yaralı
Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23), Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)