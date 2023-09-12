Aydın'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
DHA

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.

Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Elektrik direğine vurdu

Otomobil bu etki ile yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Sürücü öldü, arkadaşları yaralı

Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23), Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı #2
Aydın'da elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)