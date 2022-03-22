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    Aydın'da büyükbaş hayvandan darbe alan veteriner hastaneye kaldırıldı

    Veteriner Hekim Ali Sarı, aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 18:00
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    Aydın'da büyükbaş hayvandan darbe alan veteriner hastaneye kaldırıldı

    Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde hayvanlardaki hastalıkların önlenmesi adına aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalar esnasında talihsiz bir olay yaşandı.

    AŞILAMA SIRASINDA HAYVANDAN DARBE ALDI

    Sultanhisar’daki bir hayvan çiftliğinde şap ve LSD aşılama çalışmaları yapan Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Ali Sarı, büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu yaralandı.

    HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

    Yaşanan talihsiz olayın ardından yaralanan Sarı, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerinin ardından Veteriner Hekim Sarı, tedavisi yapılarak gözlem altına alındı.

    "MESAİ ARKADAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

    Olay üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarı’ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    Müdürlüğün paylaşımında, "Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz Veteriner Hekim Ali Sarı, şap ve LSD aşılama çalışması sırasında büyükbaş bir hayvandan aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Nazilli Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan ve tedavisi yapılan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Aydın da büyükbaş hayvandan darbe alan veteriner hastaneye kaldırıldı #1


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