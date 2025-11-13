Abone ol: Google News

Aydın'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahla başından vurulmuş halde bulundu

Aydın'da cezaevinden izinli çıktığı belirlenen 35 yaşındaki şahsın cansız bedeni silahla başından vurulmuş halde bahçede bulundu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 22:39
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahla başından vurulmuş halde bulundu
  • Aydın'da cezaevinden izinli çıkan İlhan Gökcan, başından vurulmuş halde bulundu.
  • Olay, Yılmazköy Mahallesi'nde tren yolu kenarındaki bahçede gerçekleşti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yılmazköy Mahallesi'nde tren yolu kenarındaki bahçede bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsın başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirirken şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Yapılan çalışmalar kapsamında silahla vurulmuş halde bulunan şahsın cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri