Aydın'da deve güreşi şenliklerinde kavga çıktı Aydın'da düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uzun yıllardır düzenlenen deve güreşi şenliği görsel şölenin yanı sıra seyirciler ve deve sahipleri arasındaki kavgalara da sahne oldu.

Kuyucak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlar yaşandı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar günler önce alana yerleştirdikleri römork veya kamyon kasaları içerisinde veya özel olarak hazırlanmış seyir teraslarında mangal yaparak güreşleri izledi.

Güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi.

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde alkolü fazla kaçıran seyirciler arasında ise zaman zaman kavgalar çıktı.

Yaşanan bir arbedeye jandarma ekipleri müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

Ekiplerin olaya müdahalesi sırasında alanın diğer tarafında başka bir kavga çıktı.

Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)