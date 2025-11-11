Abone ol: Google News

Aydın'da firari hükümlü çift yakayı ele verdi

Aydın'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 22:55
  • Aydın'da polis, aranan bir çifti bir operasyonla yakaladı.
  • Çiftin toplam 48 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası vardı.
  • İşlemlerin ardından cezaevine gönderildiler.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaralama ve yağma suçlarından hakkında 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Eraslan Üzer ile hırsızlık ve iftira suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan firari kız arkadaşı Sadiye Baktuş yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Firari hükümlüler sağlık kontrolünün ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

