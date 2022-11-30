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- Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında
Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında
Fuhuş yapan, yer temin eden ve aracılık yapan şahıslara yönelik, 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
- 30.11.2022 - 16:45
- Güncelleme : 30.11.2022 - 16:53
Aydın'da fuhşa yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan, fuhuş için yer temininde bulunan ve fuhşa aracılık yapan şahısları hedef aldı.
6 adrese eş zamanlı operasyon
Bu bağlamda şahısların yakalanması amacıyla Kuşadası ilçesindeki 6 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 şahıs gözaltında
İHA'nın haberine göre, operasyonda cinsel içerikli materyaller ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.