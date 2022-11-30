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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında

    Fuhuş yapan, yer temin eden ve aracılık yapan şahıslara yönelik, 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
    • 30.11.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:53
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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında

    Aydın'da fuhşa yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan, fuhuş için yer temininde bulunan ve fuhşa aracılık yapan şahısları hedef aldı.

    6 adrese eş zamanlı operasyon

    Bu bağlamda şahısların yakalanması amacıyla Kuşadası ilçesindeki 6 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    7 şahıs gözaltında

    İHA'nın haberine göre, operasyonda cinsel içerikli materyaller ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Aydın da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında #1


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