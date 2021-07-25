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- Aydın’da girdiği binanın çatısında saklanırken yakalandı
Aydın’da girdiği binanın çatısında saklanırken yakalandı
- İHA
- 25.07.2021 - 15:33
Aydın’ın Efeler ilçesinde, kullanılmayan bir apartmanın ikinci katındaki açık olan pencereden bir şahsın girdiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şahsın kaçma ihtimaline karşı apartmanın etrafını sardı.
Giriş kapıları kapalı olan apartmana giremeyen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan destek istedi.
SEPETLİ ARAÇLA APARTMANA GİRİLDİ
Çağrılan sepetli araç ile apartmana giren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini çatı katında saklandığı yerde yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde şahsın H.Ç. (17) olduğu tespit edildi.
H.Ç.'nin hakkında daha önce de benzer suçlardan işlem yapıldığı belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
H.Ç. binadan çıkarılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.