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Aydın’da girdiği binanın çatısında saklanırken yakalandı

Aydın’da girdiği binanın çatısında saklanırken yakalandı

Kullanılmayan bir apartmana açık olan pencereden giren H.T., çevre sakinleri tarafından fark edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.T.’yi çatıda saklanırken yakaladı.