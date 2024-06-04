Aydın'da haber alınamayan petshop işletmecisi ölü bulundu

DHA
AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bir süre önce eşinden boşanan ve tek yaşadığı öğrenilen 35 yaşındaki petshop işletmesi Mehmet Özpınar'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Özpınar'ın oturduğu eve giden polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi.
Eve giren ekipler, Özpınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Karnından vurulmuş
Karnından tabancayla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Özpınar'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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