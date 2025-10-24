Aydın'da hayvanları sele kapılan köylü: Adam boyu sel geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam saatlerinde Aydın’da etkili olan sağanak yağış, İmamköy ve Gölcük Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle İmamköy Deresi taştı ve merada otlayan yaklaşık 12 hayvan sel sularına kapıldı.

İKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Sel sularında sürüklenen ve çamura batan hayvanları, mahalle sakinleri traktörlerle kurtardı. Olayda iki büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Sel nedeniyle yollar çamurla kaplanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek temizlik çalışmalarına başladı.

SEL ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalle sakinleri, sel sularının şiddetini cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, bir büyükbaş hayvanın sürüklendiği ve sel sularının hızlıca aktığı görüldü.

"ADAM BOYU SEL GELDİ"

Sel sırasında hayvanları kurtarmak için mücadele eden Yusuf Aktaş, yaşananları şöyle anlattı:

Sel sularına kapılan hayvanlarımızı traktörlerle kurtardık. Çok hızlı geldi, adam boyu su vardı. Sekiz hayvan ve bir atımız selde sürüklendi. Yazın yangın çıktı, suyu tutacak bir şey yok, bu nedenle yağmur birikip sele dönüştü.

"DAĞLAR YANIK, SUS TUTMUYOR"

Aysel Arıcı, selin şiddetini şöyle aktardı:

Çok kuvvetli geldi, görülmüş bir şey değil. Evde oturuyorduk, bir gürültü duyduk ve dışarı çıktık. Sel suları her şeyi sürükleyip getirdi. Gelinim ve oğlum, hayvanları kurtarmak için büyük uğraş verdi.

Eşref Kulak ise yağışın nedenini açıkladı:

"Dağlar yanık olduğundan suyu tutmuyor. İki derenin suyu birleşip menderes gibi geliyor."

MUHTAR: "ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

İmamköy Muhtarı Şahin Evran, can kaybı olmadığını belirterek, selin köye giriş nedenini ve alınması gereken önlemleri şöyle anlattı: