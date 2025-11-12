Aydın'da husumetlisine sopayla saldırdı: Tutuklandı

- Aydın Sultanhisar'da alacak-verecek yüzünden çıkan tartışmada A.Ş., M.Ç.'yi sopayla ağır yaraladı.
- Olay yerinden kaçan A.Ş., polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
- M.Ç. hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürülen A.Ş ve M.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., sopayla M.Ç.'ye saldırdı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
M.Ç., olayda ağır yaralanırken A.Ş. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı M.Ç., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.