Aydın'da kaçak göçmenler İHA'yla tespit edilip yakalandı

DHA
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisar Mahallesi 40 Evler mevkiinde bir grup kaçak göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İHA'lar saklanan kaçak göçmenleri buldu
İHA destekli yapılan operasyonda, makilikte saklanmış kaçak göçmenler tespit edildi.
Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakalandı.
Tekne, lastik bot ve şişirme pompası ele geçirildi
Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi.
3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış