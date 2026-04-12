Süper Lig'de zirvede son durum ve kalan maçlar!

Galatasaray, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 68 yaparken Kocaelispor ise 35 puana ulaştı.

SON 5 HAFTAYA GİRİLDİ

Alınan bu sonuç sonrası ise Süper Lig'de zirvede işler bir hayli kızıştı. Galatasaray liderliğini sürdürse de puan farkı azaldı.

2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, takımların kalan maçları ve puan durumu şu şekilde:

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

Samsunspor (D)

Karagümrük

Gaziantep FK (D)

Trabzonspor

Rizespor (D)

PUAN DURUMU