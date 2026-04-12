Ertuğrul Özkök: Dünyanın en büyük palavrası "İyi gazeteci muhalif olur" demektir

Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök, medya ve gazetecilik anlayışına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Özkök, “iyi gazeteci olmanın muhalif olmaktan geçtiği” yönündeki görüşün doğru olmadığını belirterek, bu yaklaşımı “büyük bir hurafe” olarak nitelendirdi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir’e konuşan Özkök, mesleki kariyerine dair değerlendirmelerde bulunarak kendisini “iktidara yakın bir gazeteci” olarak tanımladığını ifade etti.

"GENÇLİĞİMDE YETERİNCE MUHALİF OLDUM"

Gençliğinde sol görüşlere yakın olduğunu ve muhalif bir çizgide bulunduğunu söyleyen Özkök, yeterince muhalefet yaptığını belirtti.

Özkök açıklamasında, medyada uzun süredir tartışılan “iyi gazeteci muhalif olur” algısını eleştirerek bunun büyük bir hurafe ve palavra olduğunu belirtti ve “İktidarı destekleyen gazeteci de kaliteli olabilir” dedi.

Farklı siyasi görüşlere sahip isimlerle diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Özkök, toplumda farklı kesimlerin iyi yapılan işleri görmezden gelmemesi gerektiğini belirtti.

"YAPILAN İYİ İŞLER TAKDİR EDİLMELİ"

Bazı kamu politikalarına yönelik olumlu değerlendirmelerde de bulunan Özkök, çevre alanında yapılan çalışmalara ilişkin örnekler vererek, bu tür olumlu adımların takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda Emine Erdoğan tarafından yürütülen çevre çalışmalarına da destek verdiğini ifade eden Özkök, "Emine Hanım'ın bile Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın çevre için yaptığı şeyleri destekliyorum. Güzel işler yapıyor çünkü, şimdi bunları niye söylemeyeceksin ki? Söylediğin zaman itirazın giderli olmuyor ki, ben bunları söylerim hükümetle ilgili ama benim ciddi kaygılarım da var onları da söylerim." dedi.

"İNKAR ETMEK İÇİN GÖZÜ KÖR MUHALİF OLMAK LAZIM"

Türkiye’nin gelişimine dair değerlendirmelerde bulunan Özkök, büyük altyapı ve kalkınma projelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Karşı mahallede de iyi insanlar var, oraya gidip tanıdığın zaman tanıştığın zaman içinden her zaman onun yaptığı iyi şeylerin hakkını verecek insanlar var. Çünkü görüyor insanlar onu, yani bu köprülerin üzerinden geçiyoruz, bu otoyolların üzerinden geçiyoruz, bu politikalarda başarılı olduğu zaman görüyoruz bunu." dedi ve ülkenin ilerlemesinin inkar edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Özkök, gazeteciliğin yalnızca eleştirel bir pozisyon üzerinden tanımlanamayacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin adı büyüdüğü zaman görüyoruz, bunları inkar edemeyiz hiçbir zaman, inkar etmek için gözü kör bir muhalif olmak lazım. Türkiye'nin çok büyük bölümü öyle insanlar değil." dedi.