Macaristan'da Victor Orban dönemi sona erdi

Macaristan bugün sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başlayıp, akşam saat 19.00 itibariyle sona erdi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

MUHALEFET LİDERİ MAGYAR KAZANDI

Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre oy sayımında sandıkların yarıya yakını açılırken, muhalefet lideri Peter Magyar yarışı açık ara önde götürüyor.

ORBAN SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ KABULLENDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Tisza’nın lideri Peter Magyar’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, halka muhalefetten hizmet etmeye devam edeceklerini açıkladı.

YENİ LİDERİ MAGYAR, ORBAN'IN PARTİSİNDEN ÇIKTI

Seçimlerde Orban'ı deviren 45 yaşındaki Peter Magyar, 2002'den 2024 yılına kadar Viktor Orban'ın partisi Fidesz'e üyeydi.

2024'te partiden ayrılan Magyar, yeni kurulan Tisza Partisi'ne geçti.

SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİ RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİLERİN SONLANDIRILMASI OLDU

Seçim kampanyasında Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Rusya ile yakın ilişkilerin sonlandırılması vaatlerinde bulunan Peter Magyar, seçimlerden sadece mutlak çoğunluk değil, anayasal değişiklikleri geri alabilmek için üçte iki oranında bir "süper çoğunluk" hedeflediğini söyledi.

Macaristan'da anket şirketleri, Magyar’ın partisi için "büyük bir farkla" liderliğe yürüdüğünü belirtirken, bu durum kamuoyu ruh halinin Orban aleyhine döndüğü şeklinde yorumlanıyor.

VICTOR ORBAN TRUMP İLE YAKIN İLİŞKİSİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan 2010'dan beri Başbakanlık makamında olan Viktor Orban, kampanya süresince Avrupa Birliği ve Ukrayna karşıtı söylemleri kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi dikkat çekti.

Trump'ın "gerçek dost ve kazanan" olarak nitelendirip desteklediği Orban'a destek için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Budapeşte'ye gitmiş ve ikili beraber bir mitinge katılmıştı.

ORBAN'IN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE OLAN YAKINLIĞI

Orban ve kabinesi çeşitli skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyordu.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Lavrov ile olan telefon görüşmelerinin sızdırılması ve “Sizin hizmetinizdeyim” gibi cümlelerin yanı sıra bazı gizli belgelerin Rusya ile paylaşılması, Orban ve kabinesini skandallarla karşı karşıya bırakıyor.

Orban, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euroluk AB yardımını veto ederek Avrupalı ortaklarının tepkisini çekmiş olsa da, özellikle muhafazakar ve mavi yakalı seçmenler arasındaki desteğine güvenmeye devam ediyor.

EN BELİRLEYİCİ UNSUR : RUSYA YANLISI DIŞ POLİTİKALAR

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında iktidarını en uzun süre koruyan lider Orban'ın karşı karşıya olduğu bu seçim, sadece Macaristan için değil, AB ve bölgedeki sağ ve aşırı sağ partilerin geleceği açısından da kritik görülüyordu.

Viktor Orban, Avrupa'nın Rus enerjisine olan ihtiyacının göz ardı edilemeyeceğini savunurken, AB'yi Ukrayna'daki savaşı sürdürmeye çalışmakla suçluyordu.

Macaristan, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda izlediği politika nedeniyle AB içinde en fazla eleştirilen ülkelerden biri haline geldi.

Orban yönetimi, AB'den Ukrayna'ya sağlanan mali ve askeri destek ile Rus enerjisine yönelik yaptırımları bloke ederek Brüksel'e sık sık cephe aldı.

Son olarak AB'nin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredisini veto eden Orban yönetimi, bu kararına gerekçe olarak, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a gelen petrol akışına yönelik kısıtlamayı gösterdi.

Birçok AB ülkesinin lideri, Orban'ı "Rusya yanlısı" bir politika izlemekle eleştirirken, Macaristan'ın AB'de karar alma süreçlerini zorlaştıran bir aktör haline geldiğini söylüyor.

MAGYAR'A GÖRE BU AB İÇİN BİR REFERANDUM SEÇİMİ

Orban'a karşı seçimi kazanan Peter Magyar ise AB ile ilişkilerin güçlendirilmesini, Macaristan'ın "Batı ile daha uyumlu" ve Rusya ile "daha pragmatik" bir dış politikaya dönmesi gerektiğini savunuyor.

Uzun yıllar Fidesz içinde yer alan Magyar, 2024'te yaşanan siyasi kriz sonrası partiden ayrılarak kısa sürede muhalefetin en önemli figürü haline geldi.

Eski bir diplomat ve hukukçu olan Magyar, 3 Nisan'da Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, seçimlerin, Macaristan'ın "Doğu'daki otokratik rejimlere" doğru sürüklenmeye devam edip etmeyeceği ya da "Avrupa'nın demokratik toplumları" arasındaki yerini geri alıp alamayacağına dair bir "referandum" niteliğinde olacağını söylemişti.

Magyar ay demeçte, Macar halkının büyük bölümünün AB ve NATO üyeliğini ülkenin güvenliği ve refahı açısından temel gördüğünü belirterek, "Macar halkı ülkenin bir Rus uydusu olmasını istemiyor." dedi.

SİYASİ KRİZ İHTİMALİ DİLLENDİRİLİYOR

Öte yandan, 2025 sonunda parlamentonun, cumhurbaşkanının görevden alınmasını zorlaştıran bir düzenlemeyi kabul etmesi, iktidar değişimi nedeniyle siyasi kriz yaşanması ihtimalini gündeme taşıdı.

Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin Orban sonrası dönemde devlet mekanizması üzerindeki etkinin sürdürülmesine yönelik adım olabileceğini savunuyor.

Politico internet sitesinde 3 Nisan'da yayımlanan haberde, Orban'ın 16 yıllık iktidarı boyunca kilit kamu kurumlarına "yerleştirdiği" sadık isimlerin, olası bir iktidar değişimi durumunda yeni hükümetin bütçe ve yasa süreçlerini engelleyebilecek güçlü yetkilere sahip olmayı sürdüreceği iddia edildi.

Haberde, Anayasa Mahkemesi, bütçe konseyi ve cumhurbaşkanlığı makamı gibi yapılar üzerinden, yeni başbakanın yasama ve yürütme süreçlerinde ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Tüm bu ihtimaller doğrultusunda Magyar'ın zaferi, Macaristan'ın ötesinde, Avrupa siyasetinde ve AB içerisinde de önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

MAGYAR DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Orban'ın rakibi Magyar'ı tebrik etmesi ve seçimi kaybettiğini kabullenmesinin ardından Magyar destekçileri cadde ve sokaklara döküldü.

16 yıllık Orban iktidarının sona ermesi sonrası, Budapeşte'nin simge yapılarının çevresinde kutlamalar yapılıyor.