Aydın'da kasksız yakalanan motosikletli kadından sitem: Polisleri çileden çıkardı Kuşadası’nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmayan bir kadını durdu. Polislerin kendisine müdahalesinden sonra çileden çıkan kadın, gözaltına alınmamak için bağırarak ortalığı birbirine kattı.

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ensonhaber.com

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimler sırasında kurallara uymayanlara ceza veren ekipler, kask takmayan bir kadın motosikletliyi durdurdu.

Polislerin kendisini durdurmasına öfkelenen B.U. isimli kadın ayrıca polis ekiplerinin kendisine kaba davrandığını söyledi. B.U polislere,‘Ben kadınım’ diyerek hakaretler savurmaya başladı.

Ekip otosuna binmeye razı olmadı, ortalığı birbirine kattı

Oldukça gergin görünen kadının sokak ortasında polislere bağırıp çağırması üzerine bazı vatandaşlar kadına tepki gösterdi.

Kendi rızasıyla karakola gitmek üzere ekip otosuna binmeye razı olmayan B.U.'ya kadın olduğu için dokunulmadı ve olay yerine kadın polis çağrıldı.

Kadın polise hakaret etti

B.U., bu defa kendisini gözaltına almak için olay yerine gelen kadın polise de ‘Kızım sen manyak mısın’ diye bağırmaya başladı. Polisleri adeta çıldırtan B.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

. Polisler kendilerine hakaret ettiği için kadından, kadın sürücü ise kendisine kaba davranıldığı iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu.

Para cezası verildi

Bu arada B.U.'ya trafik kanununun değişik maddelerinden 3 bin 289 TL trafik cezası kesilirken, uygulama kapsamında 46 sürücüye toplam 91 bin 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.