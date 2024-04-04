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Aydın'da kayıp çiftçi ölü bulundu: Boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti

Aydın'da kayıp çiftçi ölü bulundu: Boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti İncirliova ilçesinde eve dönmeyen ve kayıp ihbarıyla aranmasına başlanan 61 yaşındaki çiftçi Mustafa Acar bir arazide ölü bulundu. Yapılan kontrollerde Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü ortaya çıktı.