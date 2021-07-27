Aydın'da kayıp Yağmur’un cesedi bulundu

Gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi.