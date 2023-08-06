Aydın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Didim ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan ve takla atan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

İHA

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük yolu üzerinde bir otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu.

Bir anda yoldan çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan araziye savruldu.

Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekiplere haber verildi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edildiler

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobilin motor bölümüne su tutan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.