Aydın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

İHA
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük yolu üzerinde bir otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu.
Bir anda yoldan çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan araziye savruldu.
Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Ekiplere haber verildi
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerine teslim edildiler
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Otomobilin motor bölümüne su tutan ekipler, güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.